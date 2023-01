Alten : dynamisme confirmé, le titre en profite

(Boursier.com) — A contre-courant, Alten progresse de 2,5% à 142 euros à l'ouverture du marché parisien. Le groupe d'Ingénierie a vu son chiffre d'affaires progresser de 29,3% en 2022 à 3,783 milliards d'euros : +14,2% en France, +37,6% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de +17,7% (+12,3% en France et +20,7% hors de France). Au quatrième trimestre, l'activité est restée dynamique, en hausse de 25,8% (+14,9% à données constantes). Le groupe a précisé que le début de l'année 2023 s'inscrit dans la continuité des tendances observées sur 2022 avec une demande toujours solide.

Bryan Garnier réitère son conseil 'conviction achat' et rehausse son objectif de 159 à 169 euros à la suite de cette publication. Les revenus du T4 sont ressortis supérieurs de 5% à ses prévisions et l'annonce d'une solide croissance intégrée pour 2023 incitent à l'optimisme. Les perspectives positives pour la marge opérationnelle du second semestre ont été réitérées alors que le taux d'attrition du personnel diminue et que les taux d'utilisation reviennent à des niveaux normatifs. Ces chiffres montrent une nouvelle fois la forte résilience du marché des Services d'Ingénierie & R&D et l'excellente exécution opérationnelle d'Alten, souligne le courtier.

Si la rentabilité se normalise progressivement depuis le pic insoutenable du second semestre 2021, la dynamique d'activité reste excellente, affirme Portzamparc. La résistance insolente de la demande amène le broker à relever son estimation de croissance organique 2023 de 5,7% à 10,5%. Son objectif de cours est ainsi remonté de 151,9 à 170,2 euros. Trois quarts de ce relèvement sont liés à la hausse des comparables et 1/4 au relèvement de scénario.

Comme depuis plusieurs trimestres désormais, Alten signe une performance de haute volée au T4 et tient un message rassurant quant aux perspectives court terme en ne constatant pas de signe de ralentissement, note pour sa part Invest Securities. Pour autant, 2023 ne sera à priori pas une année aussi exceptionnelle que 2022 en raison de différents facteurs (jours facturés, hausse des salaires, cession de l'activité Agile), et surtout le groupe est loin d'être immunisé face au ralentissement macro, quand bien même il n'a pas de remontée terrain en ces sens. Pour l'ensemble de ces raisons, le broker maintient son conseil 'neutre' avec une cible relevée de 126 à 144 euros grâce à la détente du WACC. " Si nous reconnaissons le statut de best-in-class du secteur, les conditions de marché actuelles n'incitent pas à être à l'achat ", conclut l'analyste.