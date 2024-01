Alten : du renfort

(Boursier.com) — Alten progresse de près de 1% à 132 euros en matinée à Paris. Après une année 2023 boursièrement honorable pour la Tech grâce à la baisse des taux, Invest Securities pense que l'année 2024 devrait être marquée principalement par 2 leviers : l'inversion progressive du momentum de résultats à partir du second semestre 2024 et le retour du M&A. Dans cette logique, l'analyste privilégie comme top picks 2024 des groupes de services IT, à savoir Alten qu'il recommande désormais d''acheter' avec un objectif relevé de 118 à 146 euros, CapGemini ('achat' et cible remontée de 208 à 228 euros) et Sopra Steria ('achat' et objectif rehaussé de 212 à 240 euros).