Alten : du renfort

Alten : du renfort









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Olivier Lemaître rejoint le Comité Exécutif du Groupe Alten en qualité de Directeur Exécutif, en charge de l'Allemagne et de l'Autriche.

Après un début de carrière chez Renault en Pologne, Olivier Lemaître intègre Page Group et y passera 21 ans. Il développe le réseau en Amérique du Sud puis en Allemagne, où il y reste 10 ans, avant de prendre la tête de l'Europe Continentale couvrant 13 pays et 59 agences. Depuis 2018, il était le Directeur Général d'Adecco en France.

Alten en Allemagne, fort de plus de 2.000 ingénieurs, dispose d'un réseau de 25 agences accompagnant les entreprises dans leur stratégie de développement aussi bien dans les domaines de l'Ingénierie que de l'IT Services.

L'arrivée d'Olivier Lemaître s'effectue dans le cadre d'un ambitieux plan de développement en Allemagne.