Alten : dans le vert après le point annuel

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Alten progresse de 2% à 142,2 euros. Le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies a dévoilé un chiffre d'affaires 2023 en croissance de 7,6% (+10,2% en France, +6,4% hors de France) avec une hausse à périmètre et change constants de +9%.

Le ralentissement devrait se confirmer au cours du premier semestre 2024, avant un rebond attendu au second semestre. Alten devrait donc réaliser une croissance organique satisfaisante en 2024 et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée... Le management n'a pas fait de commentaire sur la marge 2024 mais a indiqué qu'elle sera supérieure à celle de 2023.

Suite à cette publication conforme à ses attentes et en tenant compte des indications du management mais également de la saisonnalité de l'activité du groupe et les effets de base, Oddo BHF anticipe la séquence de croissance organique suivante pour 2024 : T1 : +3,1%; T2 : +4%; T3 ; +4,6%; T4 : +74%, menant à une croissance organique 2024 de 4,8%, légèrement inférieure à sa prévision précédente (+5,7% org) mais en ligne avec les attentes du marché (Consensus de +4,9% en organique pré-publication). Le broker laisse inchangées ses prévisions de rentabilité pour 2023 et 2024. Après ajustement de ses prévisions, abaissement de son CMPC (9,4% vs 9,6% préc) et prise en compte du rerating du secteur IT & Engineeinrg Services, il rehausse son cours cible de 160 à 175 euros. Certes le momentum reste mitigé à court terme, avec une poursuite du ralentissement et des recrutements nets faibles mais la valorisation d'Alten reste attractive car le titre devrait se traiter avec une prime sur ses pairs compte tenu de sa croissance supérieure, et non avec une décote.