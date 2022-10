Alten : croissance organique toujours aussi dynamique

(Boursier.com) — Toujours pas de problèmes de croissance chez Alten. A fin septembre 2022, le chiffre d'affaires progresse de 30,6% à 2,783 milliards d'euros : +15,8% en France, +38,8% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de 18,8% (13,2% en France et 21,9% hors de France).

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 957,3 ME. Il croît de 30,2% : +10,7% en France, +40,4% à l'International. A données constantes, la croissance est de 17% (+10,7% en France ; +20,3% hors de France). Tous les secteurs d'activité sont en croissance, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Ferroviaire, Finance et Électronique. La plupart des zones géographiques sont en forte croissance, supérieure à 10%, à l'exception de la Scandinavie et la Suisse (6,6% du chiffre d'affaires Groupe).

Alten relève sa guidance annuelle et pense réaliser une croissance organique supérieure à 15%. D'autres opérations de croissance externe ciblée devraient être finalisées d'ici la fin de l'année sachant que 4 acquisitions à l'International ont déjà été réalisées en 2022.