Alten : croissance interne de 4% sur le premier trimestre

(Boursier.com) — La croissance de l'activité d'Alten s'établit à 7,3% au premier trimestre 2020, elle est de -0,1% en France et 13,2% à l'International.

A périmètre et change constants, la croissance est de 4% et de 0,4% en France et 6,8% hors de France.

Ce trimestre a bénéficié d'une saisonnalité favorable, mais a été fortement pénalisé au mois de mars par le début de la crise sanitaire. En Chine, dès la fin janvier puis en mars en Europe, et enfin aux Etats-Unis.

Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et des services associés, et de l'Aéronautique civil sont les plus durement touchés par la crise. En conséquence, la France, la Suède et l'Allemagne sont les pays où l'activité d'Alten est la plus impactée.

Avant un possible rebond au second semestre, l'activité pourrait fléchir d'environ 9% au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019.