Alten coopte un nouvel administrateur

(Boursier.com) — Lors de sa réunion du 23 février, le Conseil d'administration de la société Alten SA a coopté, en remplacement de Gérald Attia, à l'unanimité, Jean-Philippe Collin (66 ans) en qualité d'Administrateur indépendant, pour la durée restant à courir du mandat de M. Attia, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026.

Le ratio d'indépendance du Conseil est ainsi porté à 62% avec une parité parfaite (hors administrateur représentant les salariés conformément à la loi).

M. Collin siègera également au Comité d'audit, au Comité des rémunérations et des nominations, ainsi qu'au Comité RSE. Ce dernier se réunira désormais sous forme d'un comité à part entière, sous la présidence de Mme Maryvonne Labeille, Administratrice indépendante.

Jean-Philippe Collin bénéficie de plus de 40 ans d'expérience internationale dans plusieurs secteurs de l'industrie : Automobile, Informatique, Electronique Grand Public et Pharmaceutique à des postes de dirigeants au service d'entreprises comme IBM, Valeo, Thomson, PSA et Sanofi. Il est expert de la mise en oeuvre de stratégies de changement et de transformation au niveau des organisations internes, des processus structurants et de la gouvernance des entreprises. Il occupe des fonctions en tant qu'administrateur ou de conseiller non salarié au sein de sociétés et organismes tels que Grant Alexander, Jicap, CAN, HR Flow, Silex et Innov +.

Alten proposera aux actionnaires de ratifier cette cooptation lors de la prochaine Assemblée Générale.