Alten coopte Mme Maryvonne Labeille en qualité d'administrateur

Alten coopte Mme Maryvonne Labeille en qualité d'administrateur









(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Alten SA a, lors de sa séance du 29 janvier, coopté Mme Maryvonne Labeille en qualité d'Administrateur. Mme Labeille remplace Mme Evelyne Feldman, décédée fin 2020. Elle est nommée pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, à savoir jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire annuelle 2024.

La nomination de Mme Maryvonne Labeille est provisoire et sera soumise à la ratification par les actionnaires de la société lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire du 28 mai.

Le Conseil d'administration a nommé Mme Maryvonne Labeille Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations, également en remplacement de Madame Feldman.

Mme Labeille est Présidente-Directrice Générale de Labeille Conseil, qu'elle a fondé en 1993, et conseille des groupes français et internationaux en matière de Ressources Humaines et de recrutement en particulier dans la recherche et l'accompagnement de leurs dirigeants.

Mme Labeille exerce plusieurs fonctions au sein du Syntec. Elle est Vice-Présidente de Syntec Conseil et administrateur de la Fédération Syntec regroupant les métiers du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Mme Labeille est également membre élue de la CCI Paris et administrateur de l'ODIS (Organisation pour le Développement de l'Intelligence Sociale).

Le Conseil d'administration considère que Mme Labeille est indépendante au regard des critères du Code de gouvernement d'entreprise MiddleNext auquel Alten se réfère.

Le Conseil d'administration est maintenant constitué à 50% d'Administrateurs indépendants et la parité femmes/hommes est respectée.