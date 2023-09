Alten : chahuté après les résultats

(Boursier.com) — Alten trébuche de 3,6% à 124,1 euros en début de séance, plombé par l'annonce d'une forte baisse de ses comptes intermédiaires. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 188 ME, soit une marge de 9,2%, versus 11,4% un an plus tôt, et le bénéfice net recule de 20% à 111,1 ME. L'intégration de sociétés moins rentables; un taux d'activité inférieur à celui de 2022, une hausse des dépenses de structuration ainsi que la saisonnalité de l'activité expliquent le fléchissement de la marge opérationnelle par rapport à juin 2022.

Même si le rythme de croissance ralentit, Alten devrait réaliser une croissance organique d'environ 10% en 2023, une marge opérationnelle d'activité satisfaisante et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.

"Ce semestre est légèrement inférieur à nos attentes mais ne remet pas en cause les grandes lignes de notre scénario. La correction du titre (-20% vs plus-haut annuel) nous paraît sévère alors que le marché nous semble toujours structurellement porteur et les qualités du titre intactes", affirmait Portzamparc avant l'ouverture.

Alten vient de retrouver des niveaux de croissance normatifs après deux années de croissance fulgurante dans le secteur des services d'ingénierie et de R&D et une marge opérationnelle exceptionnelle, note Bryan Garnier après ces résultats légèrement inférieurs au consensus.