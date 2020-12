Alten Campus lance sa nouvelle plateforme digitale pour accompagner les étudiants

Crédit photo © Alten

(Boursier.com) — Avec sa marque ALTEN Campus, le leader mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies renforce son accompagnement auprès des étudiants et des écoles. Depuis de nombreuses années, Alten a développé des relations fortes et durables avec ses partenaires. La nouvelle plateforme digitale ALTEN CAMPUS va plus loin pour accompagner les étudiants quelle que soit leur ambition : formations, conférences lives, appels à projet, recherches de stages et d'alternance, évènements, etc...

ALTEN Campus est la première interface digitale dédiée aux étudiants, écoles d'ingénieurs, de commerce, universités technologiques, associations, Junior-Entreprises. L'objectif est de donner aux étudiants les clés pour développer leurs compétences, monter un projet associatif, entrepreneurial ou pour se lancer dans la vie professionnelle.

"Parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les ingénieurs de demain, ALTEN Campus a pour ambition d'être une marque référente tout au long de leurs cursus. Accompagner les étudiants et mettre à disposition des contenus à forte valeur ajoutée sur une plateforme digitale prend d'autant plus son sens aujourd'hui dans ce contexte de distanciation sociale" a commenté Stéphane Dahan, Directeur du recrutement et des carrières Alten.