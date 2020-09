Alten : balise le terrain

(Boursier.com) — Alten monte de 2,2% à 71 euros ce mercredi, alors que le groupe a dégagé au premier semestre un résultat opérationnel d'activité de 75,2 millions d'euros, en recul de 35,6% par rapport à juin 2019 en raison de la baisse d'activité du dernier trimestre et des coûts additionnels engendrés par la crise sanitaire. Le résultat opérationnel s'est élevé à 68,7 ME (soit 5,5% de marge contre 8,4% au premier semestre 2019). Il comprend 2,5 ME de paiements en actions et 4 ME de coûts non récurrents principalement constitués de coûts de restructuration et d'honoraires d'acquisition. Le résultat financier s'est établi à 11,5 ME, principalement grâce à une plus-value sur cession de titres de participation. Le bénéfice net semestriel est de 60,6 ME, en repli de 20,6% sur un an.

Secteurs durablement touchés par la crise

Alten précise que ses marchés de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et des services associés et de l'Aéronautique Civile sont durablement touchés par la crise. Le rebond de l'activité à partir du point bas de juin 2020 sera donc très progressif et la courbe de l'activité devrait croître à nouveau au dernier trimestre.

En conséquence, du fait de la baisse d'activité "embarquée" au premier semestre et d'un effet de base défavorable, sous toute réserve, Alten confirme s'attendre à un recul organique de l'activité au deuxième semestre proche de celui du deuxième trimestre. Le groupe estime que sa marge opérationnelle d'activité devrait donc être inférieure à celle du premier semestre 2020.

"Le 'track-record' et le bilan solide militent en faveur du groupe, mais nous craignons une dynamique durablement terne

dans le secteur" explique Portzamparc qui reste cependant à 'conserver' sur le dossier.