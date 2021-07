Alten : au sommet !

(Boursier.com) — Alten bondit de 8% ce jeudi à 130 euros en bourse de Paris, ce qui équivaut à un nouveau sommet historique ! Au terme du 1er semestre 2021, le groupe a renoué avec la croissance. L'activité progresse ainsi de +12,5% à 1,395 milliard d'euros (+2,9% en France (505,4 ME) et +18,8% à l'International (889,8 ME)). A périmètre et change constants, l'activité du semestre a cru de 3,4%...

La reprise a été plus forte qu'anticipé au 2e trimestre. Sur l'ensemble du semestre, la plupart des secteurs d'activité sont ainsi en croissance, de plus de 10% pour certains (Ferroviaire, Naval, les Sciences de la Vie...). Seuls l'Automobile et l'Aéronautique Civil restent en recul par rapport à l'avant Covid (Q1 2020), même s'ils progressent par rapport au 2e semestre 2020.

Toutes les zones géographiques sont ainsi ressorties en croissance ce semestre, à l'exception de l'Allemagne et de la Suède, où le poids des secteurs Automobile et/ou Aéronautique Civil est important. La France est stable et continue d'être impactée sur ces secteurs d'activité. Elle affiche néanmoins de belles progressions sur d'autres secteurs. Si le contexte reste inchangé, Alten devrait réaliser en 2021 une croissance organique jugée satisfaisante...

Alten continuera également à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa politique de croissance externe ciblée afin d'accélérer son développement, principalement à l'international.

"Malgré la vigueur de la reprise qui nous amène à relever notre objectif de 100,8 à 126,2 euros, nous sommes toujours freinés par des considérations de valorisation et restons à 'Conserver'" commente sobrement Portzamparc à l'issue de cette publication.