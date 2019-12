Alten : au sommet !

(Boursier.com) — Alten grimpe de 3% à 115,8 euros ce vendredi, au plus haut de son histoire boursière. Avec une progression de près de 60% en 2019, le titre du groupe d'ingénierie et de conseil en hautes technologies est un des grands gagnants de l'année à Paris. Alten, qui a enregistré une activité dynamique tout au long de l'exercice, devrait réaliser une croissance organique de l'ordre de 10% cette année, selon les objectifs affichés par la direction. Réponse le 24 janvier avec la publication des revenus du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice.