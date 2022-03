Alten : au rebond

(Boursier.com) — Alten s'adjuge près de 5% à 134 euros en milieu de séance ce vendredi, malgré Invest Securities qui a dégradé le dossier à 'neutre' et a coupé son objectif de cours de 167 à 136 euros. Le groupe d'ingénierie et de Conseil en Technologie a dégagé en 2021 un résultat opérationnel de 288,2 ME (contre 119,2 ME en 2020), soit une marge de 9,9%. Alten a précisé que la forte croissance au second semestre avait permis d'améliorer significativement la marge opérationnelle qui a dépassé son niveau d'avant crise. Le résultat net part du groupe atteint 207,8 ME (7,1% de marge nette) après 98 ME en 2020, et contre 197,9 ME de consensus.

Alten a annoncé que le début de l'année 2022 s'inscrivait dans la continuité du second semestre 2021 et prévoit cette année, dans un contexte inchangé, de réaliser une croissance organique et une marge opérationnelle "satisfaisantes". Le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée...

A l''achat' sur le titre, Bryan Garnier parlait d'excellents résultats... Portzamparc note pour sa part que les comptes sont ressortis en ligne avec ses attentes avec, comme prévu, une rentabilité record.