Alten : acquisition saluée

Crédit photo © Alten

(Boursier.com) — Dans un marché bien orienté, Alten s'adjuge 2,6% à 90,3 euros après avoir annoncé ce matin le rachat de SDG Groupe. Cette société, spécialisée dans l'analyse commerciale, la gestion des données, l'IA et la gestion des performances, est présente en Europe du Sud, aux États-Unis et se développe dans d'autres régions. SDG connaît une croissance rapide, compte 950 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros en 2020 avec une rentabilité opérationnelle de plus de 10%. Le groupe, dont l'expertise est très appréciée des grands clients, permettra d'améliorer le positionnement et l'offre d'Alten, précise la société d'ingénierie et de conseil en technologies. Les deux entreprises développeront immédiatement des synergies opérationnelles et commerciales.

Le prix d'acquisition n'a pas été divulgué, mais Bryan Garnier estime qu'Alten paiera les multiples habituels (c'est-à-dire 6 à 8 fois l'EBIT avant earn-out), ce qui implique un prix de 60 à 65 millions d'euros pour la plus grande acquisition de l'histoire du groupe. La transaction n'aurait ainsi qu'un impact négatif de 5ppt sur son ratio d'endettement net, qui resterait de toute façon négatif (-15% contre -20% pour la fin 2021). Par conséquent, Alten dispose encore d'une puissance de feu pour acquérir d'autres entreprises. A 'vendre' sur le titre, le broker a rehaussé sa cible de 65 à 68 euros.