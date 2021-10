Alten : +5% après les comptes

(Boursier.com) — Alten grimpe de plus de 5% ce jeudi à 141,30 euros. Avec un chiffre d'affaires global de 2,13 milliards d'euros à fin septembre 2021, la croissance de l'activité du groupe s'est établie à 20,7% (+9,7% en France et +27,8% à l'International). A périmètre et change constants, l'activité croît de 9,5% (+5,4% en France et +12,1% hors de France).

La reprise de l'activité s'est poursuivie et s'est accentuée sur le 3e trimestre : Elle progresse de 40,2% : +26,5% en France et +48,7% à l'International. A données constantes, elle est en hausse de 23,9%. La croissance organique atteint +19% en France et +26,9% hors de France. L'ensemble des secteurs d'activité sont ressortis en forte croissance sur le 3e trimestre 2021. Toutes les zones géographiques sont également en croissance...

Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et de l'Aéronautique civil restent cependant touchés par la crise, mais la reprise d'activité continue à s'affermir. La croissance organique est plus vigoureuse qu'anticipé, le 3e trimestre ayant confirmé l'accélération de la reprise d'activité constatée au 2e trimestre. Dans un contexte économique et sanitaire inchangé, Alten devrait ainsi réaliser une croissance organique légèrement supérieure à 10% en 2021. Parmi les avis d'analystes, Portzamparc reste à 'Renforcer' avec un objectif de cours relevé de 150,6 à 159,7 euros.

Invest Securities, de son côté, a revalorisé le dossier de 156 à 167 euros ('achat'), Oddo BHF a remonté le curseur de 153 à 159 euros ('surperformer') et Bryan Garnier a ajusté le sien de 175 à 181 euros ('achat').