Alten : +10% !

Crédit photo © Alten

(Boursier.com) — Alten accroît ses gains cet après-midi à Paris avec un titre qui flambe désormais de plus de 10% à 76,7 euros. Le groupe d'ingénierie et de conseils en technologies a dévoilé des résultats semestriels légèrement meilleurs que prévu tout en confirmant ses objectifs annuels. Il s'attend à un recul organique de l'activité au deuxième semestre proche de celui du deuxième trimestre et estime que sa marge opérationnelle d'activité devrait être inférieure à celle du premier semestre 2020.

Les résultats sont meilleurs qu'anticipés par Oddo BHF, toutefois ils ne devraient pas entraîner de révisions significatives du consensus sur les CA/EBIT 2020 étant donné le maintien de la guidance. Le message de reprise "très progressive" est similaire à celui véhiculé par les pairs et reflète une visibilité très limitée dans les segments les plus touchés par cette crise comme l'Aéronautique et l'Automobile (ensemble 36% du CA 2019 d'Alten), ajoute le broker. Dans ce contexte, la taille, la diversification et le solide bilan d'Alten seront des atouts clés pour traverser cette crise. Toutefois, le groupe n'est pas à l'abri de décisions budgétaires défavorables, comme la sortie récente du panel de fournisseurs préférentiels de Renault. L'analyste est 'neutre' sur le titre avec une cible de 77 euros.

"Le 'track-record' et le bilan solide militent en faveur du groupe, mais nous craignons une dynamique durablement terne dans le secteur", expliquait pour sa part Portzamparc ce matin.