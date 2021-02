Altareit : très bien capitalisé et pas de dette

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2020 d'Altareit s'élève à 2,839 milliards d'euros, en très légère baisse de -1,5% sur un an. Il est porté par la croissance du Logement (+5,3%) qui a compensé la baisse de l'activité en Immobilier d'entreprise (retard sur les chantiers et décalages de livraison sur 2021).

Le résultat opérationnel (FFO) est de 189,3 millions d'euros (-4,5% sur un an). Il tient compte de :

- la hausse du résultat opérationnel Logement (+6,1 ME) ;

- la baisse du résultat opérationnel Immobilier d'entreprise (-10,7 ME) principalement sous l'effet de décalages de livraison sur le 1er semestre 2021 (Bridge, le futur siège d'Orange notamment).

Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe s'élève à 127,7 ME (-19,8% sur un an), du fait de la montée en puissance de l'impôt en Logement (soit au total, 13,9 ME, contre 4,7 ME en 2019). Par action, il ressort à 73,06 euros.

Ressources financières

Depuis le 1er janvier 2020, le Groupe a mis en place 590 ME de nouveaux financements long terme. Au 31 décembre 2020, les liquidités disponibles représentent 2,454 MdsE (1,772 MdE au 31 décembre 2019).

Les lignes de crédit non utilisées sont constituées à hauteur de 520 ME de RCF19 dont la maturité moyenne est de 4,0 ans, sans aucune échéance au cours des 18 prochains mois.

Au 31 décembre 2020, compte-tenu de la situation de liquidité du Groupe d'une part, et du maintien de l'accès au marché à court terme d'autre part, aucun RCF n'est tiré. Le Groupe n'envisage pas d'y avoir recours avant plusieurs mois. Grâce à une forte génération de cash-flow, la dette nette d'Altareit est désormais proche de zéro.

Le ratio ICR d'Altareit ressort à 10,1x au 31 décembre 2020 (10x au 31 décembre 2019).

Les capitaux propres d'Altareit s'établissent à 1,002 MdE au 31 décembre 2020 (918 ME au 31 décembre 2019), faisant d'Altareit l'un des promoteurs français les plus capitalisés.