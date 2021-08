Altareit : le résultat opérationnel progresse de 15,5% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires d'Altareit ressort à 1,325 milliard d'euros (+4,1%), porté par la croissance du Logement (+12,6%) qui a compensé la baisse de l'activité en Immobilier d'entreprise.

Le résultat opérationnel (FFO), à 88,8 ME, progresse de +15,5%, porté par la hausse du résultat opérationnel Logement de +13,4 ME.

Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe s'élève à 54,2 ME. Il progresse de +1,5%, compte tenu de la montée en puissance de l'impôt (10 ME contre 4,1 ME au 1er semestre 2020). Par action, il ressort à 30,99 euros (+1,5%).

Solides ressources financières

Au 30 juin, les liquidités disponibles représentent 1,832 MdE (2,454 MdsE au 31 décembre 2020), Les lignes de crédit non utilisées sont constituées à hauteur de 514 ME de RCF dont la maturité moyenne est de 3,3 ans, sans aucune échéance au cours des 12 prochains mois. Compte-tenu de la situation de liquidité du Groupe d'une part, et du maintien de l'accès au marché à court terme d'autre part, aucun RCF n'est tiré. Le Groupe n'envisage pas d'y avoir recours avant plusieurs mois.

Le ratio ICR d'Altareit ressort à 8,5x au 30 juin (10,1x au 31 décembre 2020). Le gearing d'Altareit s'élève à 0,22x au 30 juin (0,02x au 31 décembre 2020).

Les capitaux propres d'Altareit s'élèvent à 1,03 MdE d'euros au terme du 1er semestre, faisant d'Altareit l'un des promoteurs français les plus capitalisés.