Altareit : le FFO progresse de 6,5% à 32,61 euros par action pour le 1er semestre

Altareit : le FFO progresse de 6,5% à 32,61 euros par action pour le 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre 2020, Altareit produit un chiffre d'affaires de 1,273 milliard d'euros. Il est en croissance de +9% sur un an, porté par la forte croissance du Logement (+19,5%).

Le résultat opérationnel récurrent ressort à 80,6 millions d'euros (+8,1%).

Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe est de 57 ME, en progression de +6,5%, soit 32,61 euros par action.

Ressources financières

Depuis le 1er janvier 2020, le groupe a mis en place 520 ME de nouveaux financements long terme. Au 30 juin, les liquidités disponibles représentent 2,347 MdsE (1,772 MdE au 31 décembre 2019).

La dette nette bancaire et obligataire du groupe s'élève à 247 ME au 30 juin (334 ME au 31 décembre 2019).

Le 'gearing' d'Altareit est de 0,26x (0,36x fin 2019).

Le ratio ICR d'Altareit ressort à 11x au 30 juin 2020 (10x au 31 décembre 2019).

Les capitaux propres d'Altareit s'établissent à 947,5 ME (918 ME au 31 décembre 2019), faisant d'Altareit l'un des promoteurs français les plus capitalisés.

L'agence de notation S&P Global a attribué la notation financière 'BBB', assortie d'une perspective 'négative' tant pour Altarea que pour Altareit, filiale cotée regroupant les activités de promotion du Groupe.