Altareit : le FFO part du groupe grimpe de 13% en 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2019 d'Altareit s'élève à 2,884 milliards d'euros, en croissance de +31,3% sur un an : +24,1% en Logement et +70,3% en Immobilier d'entreprise.

Le résultat opérationnel (FFO) progresse de +14,3% à 204 millions d'euros.

Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe s'élève à 164,9 ME en 2019 (+12,9% vs 2018 publié, +15,7% vs retraité), soit 94,3 euros par action.

Bien capitalisée

La dette nette bancaire et obligataire du Groupe s'élève à 334 ME au 31 décembre 2019 (406 ME au 31 décembre 2018 et 674 ME au 31 décembre 2017).

Le ratio ICR d'Altareit ressort à 10x au 31 décembre 2019 (10,6x au 31 décembre 2018 retraité).

Le 'gearing' Altareit s'élève à 0,36x au 31 décembre 2019 (0,48x au 31 décembre 2018 retraité).

Les capitaux propres d'Altareit sont de 918 ME au 31 décembre 2019 (838,2 ME au 31 décembre 2018 retraité), faisant d'Altareit l'un des promoteurs français les plus capitalisés.

La notation crédit 'BBB', perspective 'stable', a été confirmée par S&P pour Altarea et Altareit en septembre 2019.