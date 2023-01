Altareit conteste les demandes indemnitaires des actionnaires de Primonial

(Boursier.com) — A la suite de l'article de l'AGEFI, paru le 16 janvier, concernant le contentieux entre les actionnaires de Primonial et Altareit, Altareit réitère "contester fermement" le bien-fondé de l'ensemble des demandes indemnitaires des actionnaires de Primonial. "Le montant de ces demandes rapporté par la presse est par ailleurs extravagant", commente Altareit.

Altareit réaffirme que les conditions convenues pour l'acquisition du Groupe Primonial début mars 2022 n'étaient pas remplies "du fait du non-respect par les vendeurs des stipulations du protocole d'acquisition signé en juillet 2021". Dans ces conditions, Altareit a demandé au Tribunal de commerce de Paris la condamnation 'in solidum' des fonds et managers actionnaires de Primonial pour un montant total d'environ 150 millions d'euros.

Face à la communication active par les actionnaires de Primonial à la presse de certains éléments du litige, Altareit "se réserve la possibilité de faire valoir ses droits afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice et plus généralement de protéger ses intérêts et ceux de ses actionnaires".