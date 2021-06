Altarea va s'allier au groupe Primonial

Altarea va s'allier au groupe Primonial









Crédit photo © TVK et Altarea Cogedim

(Boursier.com) — Altarea entre en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial afin de constituer le leader indépendant de l'investissement et du développement immobilier...

Altarea, 1er développeur immobilier de France et leader de la transformation urbaine, entre ce 30 juin en négociations exclusives avec les actionnaires (Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances) et le Management du groupe Primonial, leader indépendant de l'épargne immobilière et de l'asset management immobilier européen, en vue d'acquérir 60% du capital du groupe Primonial au 1er trimestre 2022 et le solde au 1er trimestre 2024.

Le périmètre de l'opération comprend les activités d'Asset management immobilier (30 MdsE d'actifs immobiliers gérés au 31 mai 2021) et de Distribution (12 MdsE d'actifs conseillés), ainsi qu'une participation minoritaire de 15% dans La Financière de l'Echiquier (LFDE, 13 MdsE d'actifs financiers gérés), les 85% du capital restants étant conservés par les actionnaires actuels (le Management, Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances).

Cette opération permet de constituer un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l'épargne, de l'investissement et du développement immobilier. Le nouveau groupe ainsi formé aura la capacité d'intervenir, en tant qu'investisseur et développeur, sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, sur toutes les classes d'actifs, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial en architecture ouverte, et une pratique reconnue des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Stéphane Vidal demeurera Président du groupe Primonial.

L'ensemble de l'équipe dirigeante du groupe Primonial restera inchangé et conservera son autonomie de prise de décision au sein du nouvel ensemble. L'adhésion et la confiance du management du groupe Primonial dans ce projet stratégique industriel se matérialisent également par un réinvestissement significatif dans Primonial et dans Altarea.

Laurent Fléchet, Directeur Général Délégué du groupe Primonial, continuera à diriger l'activité d'Asset Management Immobilier Européen avec Juergen Fenk et Stéphanie Lacroix. Ils seront accompagnés par les dirigeants des structures locales, à commencer par Grégory Frapet pour la France, Juergen Fenk pour l'Allemagne (par intérim avant l'arrivée prochaine d'un nouveau dirigeant), Fabrizio Bonavita pour l'Italie et Ronan Bodere pour le Luxembourg.

Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement continuera à diriger et à développer les activités de Conseil et Distribution du groupe, accompagnée par Anne Bonfils (DGA en charge du marketing) et de Latifa Kamal (DGA en charge de la stratégie produits et de l'ingénierie patrimoniale) ainsi que l'ensemble des équipes.

Brice Gimeno, Président de DS Investment Solutions, continuera à superviser l'activité Produits Structurés du Groupe.

Tous pourront bénéficier et mettre en oeuvre les complémentarités de leurs activités avec le groupe Altarea.

La présidence du Conseil de Surveillance de Primonial restera confiée à un membre indépendant.

Le nouvel ensemble s'appuiera sur la plateforme de savoir-faire la plus complète du marché. Le nouvel ensemble présente un modèle de croissance rentable alliant récurrence des revenus et visibilité long terme, avec des perspectives de résultats renforcées.

Les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées ont été engagées conformément à la législation en vigueur. La réalisation de l'opération est soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations réglementaires et l'approbation de l'Autorité de la concurrence.