Altarea : va distribuer 9 euros de dividende à ses actionnaires

Crédit photo © Altarea Cogedim

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altarea s'est réunie le mardi 30 juin à 11h au nouveau siège, du 87 rue de Richelieu à Paris, sous la présidence d'Alain Taravella, Gérant. En adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales, dans le contexte lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), l'Assemblée s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

L'ensemble des résolutions proposées au vote a été adopté.

Dividende

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019. Ils ont validé l'affectation du résultat 2019 et décidé la distribution d'un dividende de 9 euros par action, avec une option pour le paiement de la moitié du dividende, soit 4,5 euros en actions nouvelles de la société. Compte tenu des modalités fixées par l'Assemblée, le prix d'émission des actions nouvelles pour le paiement du dividende ressort à 120,79 euros.

La dernière séance de bourse permettant d'acquérir des titres donnant droit au dividende 2019 est fixée au 3 juillet.

Alain Taravella renonce à une partie de sa rémunération de 2020 et 2021

L'Assemblée a constaté l'absence de conclusion de convention règlementée au cours de l'exercice écoulé. Elle a approuvé les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2019 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020.

Il est rappelé que la Gérance a décidé, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 , de renoncer à une partie substantielle de sa rémunération en 2020 et en 2021, à hauteur de 30% du montant de la rémunération variable 2020 au titre du FFO 2019 et de la totalité de cette rémunération variable en 2021 au titre du FFO 2020.

Questions diverses

L'Assemblée ratifié la cooptation de la société Alta Patrimoine en qualité de membre du Conseil de surveillance. Elle a renouvelé l'ensemble des délégations et autorisations financières conférées à la Gérance pour intervenir sur les actions de la société et en matière d'augmentation de capital. Elle a modifié les statuts pour les mettre en conformité avec certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier celles issues de l'Ordonnance et de Décret du 27 novembre 2019 concernant la rémunération des mandataires sociaux de sociétés cotées.

Les résultats détaillés du vote des résolutions, les statuts à jour ainsi que la politique de rémunération 2020 telle qu'approuvée par l'Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la société à la rubrique Finance/Assemblées générales.