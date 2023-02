Altarea : une croissance FFO de +4,2%

(Boursier.com) — Sur l'année 2022, Altarea enregistre une bonne performance financière malgré la détérioration du contexte macroéconomique qui a impacté la promotion résidentielle. Le résultat opérationnel atteint 446,3 millions d'euros (+10,2%) porté par la progression du Commerce (+26,6%) et de l'Immobilier d'entreprise (+47,1%), ayant plus que compensé le repli du Logement (-15,6%).

Le résultat net récurrent (FFO) progresse de + 4,2% à 275,4 millions d'euros en ligne avec la guidance du Groupe.

Au total, le FFO part du Groupe par action s'élève à 13,34 euros (-7,1% sur un an), la croissance du FFO étant plus que compensée par la dilution liée à l'augmentation de +12% du nombre moyen d'actions dilué.

Le résultat net ressort à 424,5 ME (326,8 ME en part du groupe).

Altarea affiche une structure financière très solide, tant en liquidité (3 MdsE de ressources disponibles), qu'au bilan avec des capitaux propres de 3,96 MdsE (+416 ME sur un an) et une dette nette de 1,555 MdE (-91 ME).

Dividende

Altarea proposera à l'ensemble de ses actionnaires un dividende de 10 euros par action, en hausse de +2,6%, assorti d'une option de réinvestissement partiel en titres.

A partir de l'année prochaine, la politique de distribution de dividende correspondra à 75% du FFO du Groupe, avec un minimum de 10 euros par action et l'option de réinvestissement partiel en titres sera reconduite.

Perspectives

En 2023, le FFO devrait baisser en raison de l'absence de grandes opérations d'Immobilier d'entreprise, d'un ralentissement probable des ventes de logements et des charges liées au lancement des nouvelles activités.

A moyen terme, le potentiel de FFO par croissance interne est estimé à 325-375 ME, soit + 20% à + 35%.

Le niveau de risque financier est estimé limité. Aussi Altarea s'estime en capacité de saisir des opportunités additionnelles, notamment si la situation macroéconomique le permet.