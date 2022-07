Altarea : solide performance financière avec une croissance à deux chiffres du FFO

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Altarea enregistre une performance financière solide avec un résultat opérationnel en progression de +17,5% à 223,3 millions d'euros.

Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe progresse de +10,2% à 130,1 ME absorbant largement la hausse des intérêts minoritaires liée aux partenariats Commerce et la montée en puissance de l'impôt.

Au total, le FFO part du Groupe par action ressort à 6,31 euros (-4%) absorbant en grande partie la dilution liée à l'augmentation de +14,8% du nombre d'actions dilué.

Au cours du 1er semestre 2022, Altarea a optimisé sa liquidité en rachetant partiellement trois souches obligataires de 270 ME de nominal pour un montant de 251,1 ME et en remboursant par anticipation un 'term loan'. Ses ratios de crédit sont particulièrement solides avec une dette nette stable à 1,682 milliard d'euros (+36 ME).

Perspectives

Pour 2022, Altarea annonce attendre un FFO en croissance significative, sous réserve d'une non dégradation du contexte.

"Les perspectives d'Altarea sont fondamentalement positives à long terme. Elles reposent sur la conjonction d'un marché porteur et de compétences spécialisées que nous avons réunies autour d'un projet d'Entreprise fédérateur. Concernant la performance financière 2022, nous sommes confiants dans la capacité d'Altarea à afficher une croissance significative de son FFO sous réserve d'une non dégradation du contexte", commente Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea