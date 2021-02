Altarea signe un partenariat avec Carrefour

Crédit photo © Altarea

(Boursier.com) — Carrefour et Altarea ont décidé de s'associer sur la mise en oeuvre de 3 projets de développement urbain situés à Nantes, Sartrouville et Flins/Aubergenville. Au global, sur ces sites en copropriété avec Carmila, ce sont environ 25 hectares d'espaces qui deviendront, grâce à une refonte complète, "des lieux de vie en plus de leur vocation commerciale initiale".

Ces projets seront liés par des ambitions communes. Il s'agit de concevoir les quartiers de demain en collaboration avec les collectivités et élus locaux, de développer et aménager des quartiers adaptés à leur environnement, offrant à leurs habitants de nouveaux espaces verts de vie et une mixité d'usages, et de favoriser par la proximité des services le développement d'une mobilité éco responsable.

Avec ses quelque 5.000 magasins en France, Carrefour est depuis toujours un acteur "ancré au coeur des territoires". Les modes de vie et les besoins d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes, les villes ont besoin d'évoluer. Dans le cadre de son plan de transformation, Carrefour souhaite jouer un rôle prépondérant dans le développement urbain et durable des territoires. Au-delà du commerce, Carrefour souhaite s'engager pour la vie en ville par le développement de projets urbains mixtes.

De par son modèle intégré, couvrant l'ensemble des activités du secteur immobilier (commerces, logements et bureaux) Altarea est en mesure d'apporter son expertise et son savoir-faire dans la réalisation des grands projets mixtes ; comme actuellement sur Issy-les-Moulineaux, Bezons ou encore Bobigny ; en se positionnant en partenaire de l'intérêt général des villes et de celles et ceux qui y vivent. Altarea va ainsi, aux côtés du groupe Carrefour, travailler à la transformation et à la mise en oeuvre de projets d'aménagement globaux combinant la reconversion des sites commerciaux et une programmation neuve diversifiée.