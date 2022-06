Altarea : rachète pour près de 270 ME de souches obligataires

(Boursier.com) — Altarea annonce les résultats de son offre de rachat visant :

- l'emprunt obligataire d'Altarea d'un montant nominal total de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,25% et venant à échéance le 5 juillet 2024, dont le montant en circulation est encore de 385,5 ME (Obligations 2024 ; ISIN : FR0013266525)

- l'emprunt obligataire d'Altareit d'un montant nominal total de 500 ME portant intérêt au taux de 2,875%, et venant à échéance le 2 juillet 2025 et dont le montant en circulation est de 500 ME (Obligations 2025 ; ISIN : FR0013346814)

- l'emprunt obligataire d'Altarea d'un montant nominal total de 500 ME portant intérêt au taux de 1,875% et venant à échéance le 17 janvier 2028, et dont le montant en circulation est de 500 ME (Obligations 2028 ; ISIN : FR0013453974).

A l'issue de la période d'offre de rachat, Altarea indique l'acceptation de l'offre de rachat pour un montant maximum de rachat (Maximum Acceptance Amount) final de 269,9 ME.

D'une part, s'agissant des Obligations 2024, le montant final total en principal des obligations 2024 rachetées s'élève à 120,3 ME. Aucun facteur de réduction final (final Tender Pro-Rating Factor) n'est appliqué à ces obligations 2024. Le montant nominal total final des obligations 2024 en circulation à compter de la date de règlement de l'offre de rachat sera de 265,2 ME.

D'autre part, s'agissant des Obligations 2025, le montant final total en principal des obligations 2025 rachetées s'élève à 99,6 ME. Aucun facteur de réduction final (final Tender Pro-Rating Factor) n'est appliqué aux obligations 2025. Le montant nominal total final des obligations 2025 en circulation à compter de la date de règlement de l'offre de rachat sera de 400,4 ME, et

Enfin, s'agissant des Obligations 2028, le montant final total en principal des obligations 2028 rachetées s'élève à 50 ME. Le facteur de réduction final (final Tender Pro-Rating Factor) des obligations 2028 est de 34%. Le montant nominal total final des obligations 2028 en circulation à compter de la date de règlement de l'offre de rachat sera de 450 ME.

Cette offre de rachat permet à Altarea d'optimiser le niveau de ses liquidités, ainsi que le volume et le coût de son endettement financier.