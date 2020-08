Altarea : publication saluée

Altarea : publication saluée









Crédit photo © Altarea

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Altarea grimpe de 5,2% à 125,8 euros en cette fin de semaine, dopé par de solides comptes intermédiaires. Le groupe immobilier a certes essuyé une perte nette de 135 millions d'euros à mi-exercice, contre un bénéfice de 80 ME un an plus tôt, mais son chiffre d'affaires consolidé a atteint 1,38 MdE, en progression de 8,1%, tiré par la croissance du chiffre d'affaires Logement (+19,5%). Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe a augmenté de 7,2% à 118,2 ME, et s'établit à 7,05 euros/action (+2,6%).

"Sous réserve de la stabilisation de la situation sanitaire, nous attendons pour le deuxième semestre 2020 un FFO du même ordre que celui du premier semestre 2020, tenant compte des reports de livraison en matière d'immobilier d'entreprise, des conséquences des élections municipales tardives pour la promotion et de la montée en puissance de l'impôt. Nous restons confiants sur le potentiel de croissance d'Altarea, avec une reprise de la progression du FFO attendue en 2021 ", a indiqué le groupe en guise de perspectives.

A la suite de ces annonces, Oddo BHF a confirmé son conseil 'achat' et sa cible de 170 euros.