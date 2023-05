Altarea poursuit son développement dans la gestion d'actifs pour compte de tiers

(Boursier.com) — Convaincu de l'intérêt stratégique de l'asset management immobilier, Altarea concrétise aujourd'hui cette ambition, à travers l'obtention d'un agrément de l'AMF pour Altarea Investment Managers et l'arrivée de Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel en tant que Directeur général et Directeur général délégué en charge de la Distribution.

Altarea confirme avoir reçu le 14 avril dernier l'agrément de l'AMF pour sa société de gestion Altarea Investment Managers.

Parallèlement, Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel, tous deux experts reconnus de l'asset management, ont rejoint le Groupe et viennent renforcer l'équipe de gestion constituée.