Altarea : nouvel ajustement

(Boursier.com) — Altarea recule de 2,2% à 70 euros ce mercredi, alors qu'au 30 septembre dernier, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 1.815,5 ME, en recul de 11,1% en lien avec la baisse d'activité de la promotion. Le taux d'alignement à la taxonomie européenne du chiffre d'affaires consolidé à fin septembre ressort à 47,1% (44% pour l'exercice 2022).

Au 30 septembre dernier, la dette nette d'Altarea s'élevait à 2.044 ME, en hausse de 385 ME par rapport au 30 juin 2023. Cette augmentation est notamment due au versement du dividende en cash (172 ME), à la hausse du BFR Logement (faibles régularisations de ventes en bloc au cours du trimestre) ainsi qu'à la poursuite des investissements sur les autres métiers du Groupe.

Altarea s'attend à réaliser un FFO (cash flow provenant des opérations, NDLR) annuel 2023 en très nette baisse par rapport à 2022, "mais significativement meilleur" que la tendance du premier semestre 2023. Le dividende sera désormais égal à 8 Euros par action avec une composante optionnelle en titres à hauteur de 75% de son montant. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible de 103 à 80 euros avec un avis à 'sous-performer'.