Altarea : nomination

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'évolution de son organisation et afin de renforcer sa gouvernance, Altarea nomme Ronald Sannino au poste de Directeur du Développement, des Stratégies Publiques et Territoriales du Groupe. Il prendra en charge les relations institutionnelles du Groupe et déploiera les stratégies de développement qui permettront au Groupe de répondre aux enjeux et attentes des acteurs territoriaux. Rattaché à Alain Taravella et Jacques Ehrmann, Ronald Sannino interviendra en soutien de l'ensemble des marques du Groupe.