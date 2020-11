Altarea : les revenus connaissent une hausse de 15,4% sur le T3

Altarea : les revenus connaissent une hausse de 15,4% sur le T3









(Boursier.com) — Chez Altarea, le chiffre d'affaires 9 mois est de 2.099 ME, soit +10,5% et +15,4% au T3.

La dette financière nette ressort à 2.429,2 ME, une baisse de -46,1 ME vs 31/12/2019.

Avec le reconfinement, la société indique que l'impact est difficile à estimer sur le FFO de la fin de l'année 2020.

Une reprise de la croissance du FFO est prévue en 2021 mais le calendrier précis dépendra de la stabilisation de la situation sanitaire.