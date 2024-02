Altarea : la réduction des engagements dans le Logement impacte les comptes 2023

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Altarea a dégagé en 2023 un résultat net récurrent (FFO) en nette baisse à 101,2 ME (275,4 ME en 2022), avec une foncière Commerce performante dont les loyers nets sont en hausse mais une contribution limitée du Logement, liée à la mise en oeuvre d'une politique d'adaptation accélérée et volontariste au contexte et une absence déjà annoncée de grandes opérations en Bureau.

Altarea a décidé d'enregistrer en variation de valeur une charge comptable exceptionnelle Promotion d'un montant de - 448,8 ME (-348,3 ME après impôt). Au total, le résultat net part du Groupe est négatif de -472,9 ME pour un chiffre d'affaires de 2.712,3 ME (-10%).

En Logement, les réservations en valeur baissent à 2.250 ME TTC (-16%) pour 8.004 lots (-20%) dans un marché en contraction de -26%. Les réservations de l'année concernent principalement des lots issus du cycle précédent (offre en cours de construction avant fin 2022). Cette performance a été atteinte grâce à une politique tarifaire adaptée, tant au détail qu'en bloc. Les particuliers restent le coeur de cible du Groupe. Ils ont représenté la moitié des ventes malgré leurs difficultés d'accès au crédit. Un dispositif spécifique d'accompagnement des clients a notamment été mis en place, ce qui a permis au Groupe de limiter la baisse des régularisations notariées à 2.275 ME (-27%).

En 2023, le Groupe n'a acquis que des terrains correspondant à des opérations " dans le marché ", avec 63 terrains acquis en 2023, contre 167 en 2022 (-59% en nombre de lots). Altarea explique que ces opérations " dans le marché " ont en commun d'avoir une conception adaptée, un prix du foncier maîtrisé, des marchés de travaux sécurisés, des grilles tarifaires ayant permis l'atteinte d'un taux pré-commercialisation élevé et une rentabilité satisfaisante.

Cotation...

Le groupe rappelle que la majeure partie de son est affecté à la foncière commerce qui représente près de 72% des capitaux employés à fin 2023. La variation de valeur de la Promotion a principalement affecté l'ANR de continuation dilué d'Altarea qui s'établit à 115,7 euros par action, en baisse de -26,3%.

Le dividende proposé au titre de l'exercice 2023 est confirmé à 8 euros (détachement prévue le 11 juin). Les actionnaires pourront opter soit pour un versement à 100% en numéraire, soit à 25% en numéraire et 75% en titres. AltaGroupe (famille A. Taravella) et ses affiliées d'une part et Crédit Agricole Assurances et ses affiliées d'autre part, se sont engagés pour opter à l'intégralité du paiement du dividende en actions proposé. Ensemble, ces actionnaires représentent près de 69% du capital d'Altarea.

Altarea entend consacrer l'année 2024 à restaurer la rentabilité de la Promotion qui bénéficiera d'une offre résidentielle repensée et de valeurs ajustées. La contribution des nouveaux métiers devrait rester marginale et les résultats du Groupe seront encore majoritairement portés par la foncière Commerce. L'endettement se maintiendra proche de son niveau actuel, sauf opportunités de croissance externe. Le FFO 2024 est attendu en augmentation, dont l'ampleur dépendra de l'environnement macroéconomique. A l'issue de la période d'adaptation au changement de cycle, Altarea vise une montée en puissance de son FFO, lequel devrait retrouver à 4 ans les 300 ME.