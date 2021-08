Altarea : l'ANR a cru de 1,5% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Altarea réalise un chiffre d'affaires de 1,424 milliard d'euros, en progression de +2,9% par rapport au 30 juin 2020.

Au global, le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe progresse de +3,1% à 118 ME. Ramené par action, le FFO est en légère baisse à 6,75 euros (-1,1%) après prise en compte de l'effet dilutif des différentes augmentations de capital.

L'ANR de continuation dilué hors dividende s'inscrit en hausse de +1,5% à 149,1 euros/action (-4,7% versus 31 décembre 2020 après prise en compte du détachement d'un dividende de 9,50 euros/action).

Solide structure financière

Au 30 juin 2021, Altarea affiche un niveau de liquidités disponibles de près de 2,9 MdsE après remboursement d'une dette obligataire de 230 ME et refinancement à hauteur de 350 ME de la dette hypothécaire de Cap3000. Les lignes de crédit non utilisées sont constituées à hauteur de 1,159 MdE de RCF non tirés dont la maturité moyenne est de 3 ans, et auxquels le Groupe n'envisage pas d'avoir recours avant plusieurs mois. A fin juillet, les capitaux propres consolidés du groupe sont renforcés à hauteur de 149,4 ME.

Guidance 2021 confirmée

Sous réserve d'une non-aggravation significative de la situation sanitaire et notamment d'un retour progressif à la normale des encaissements des loyers Commerce, Altarea confirme sa perspective de croissance du résultat net récurrent (FFO) sur l'ensemble de l'année 2021.

"Ce semestre, Altarea enregistre une performance financière solide, avec un chiffre d'affaires et un FFO en hausse, la croissance des résultats de la promotion ayant plus que compensé la baisse du résultat des commerces, affectés par la crise sanitaire et les difficultés de recouvrement des loyers. Ces bons résultats consacrent ainsi une séquence initiée il y a plus d'un an au cours de laquelle les équipes d'Altarea ont démontré toute leur agilité et permis à notre Entreprise d'en ressortir renforcée", indique Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea qui conclut : "Pour 2021, le Groupe confirme l'objectif de croissance de son résultat récurrent sur l'ensemble de l'exercice 2021, croissance dont le quantum dépendra de la situation sanitaire et de ses conséquences sur l'activité commerce en particulier. A moyen et long terme, grâce à son positionnement unique, son modèle financier performant et sa situation financière saine et solide, Altarea est plus que jamais à l'offensive sur l'ensemble de ses marchés".