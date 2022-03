Altarea intègre le SBF 120 et le CAC Mid 60

(Boursier.com) — Altarea rappelle son entrée dans l'indice SBF 120, qui regroupe les 120 plus grandes valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière, et dans l'indice CAC Mid 60.

A l'issue de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris du 10 mars 2022, le Conseil Scientifique des Indices a décidé d'inclure Altarea dans les échantillons composant les indices CAC Mid 60 et SBF 120.

Cette décision prendra effet après la clôture des marchés, le vendredi 18 mars 2022.