Altarea IM : nomination de Line Blavier

(Boursier.com) — Altarea IM, nouvelle société de gestion et filiale du groupe Altarea, annonce l'arrivée de sa nouvelle Directrice Distribution, Line Blavier avec prise d'effet au lundi 4 décembre 2023.

Diplômée de Panthéon Assas et de l'ESSEC, Line Blavier dispose de 9 ans d'expérience dans la distribution de fonds immobiliers et la gestion de patrimoine.

"Avec son expérience dans le lancement de jeunes fonds, Line apporte une vision complémentaire et dynamique d'un marché en pleine mutation. En rejoignant l'équipe dirigeante composé par Marc-Olivier Pénin et Philippe Delhotel, elle contribuera au développement et au renforcement des relations avec nos partenaires. Son énergie et sa vision stratégique renforceront la position d'Altarea IM en tant qu'acteur incontournable dans ce nouveau cycle immobilier" commente le groupe.

"Je suis ravie d'intégrer l'équipe d'Altarea IM et de contribuer au renouveau de ce marché de l'immobilier. L'expertise des gérants couplée à la force du groupe Altarea nous permettront d'offrir à nos partenaires une offre en parfaite adéquation avec les nouvelles règles de l'épargne immobilière", a déclaré Line Blavier, Directrice Distribution d'Altarea IM.