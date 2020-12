Altarea : émission d'une nouvelle souche d'obligations senior

Altarea : émission d'une nouvelle souche d'obligations senior









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Altarea a l'intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations senior d'un montant en principal maximum de 300.000.000 d'euros portant intérêt à taux fixe (les Nouvelles Obligations). Le pricing des Obligations Nouvelles devrait être annoncé au plus tard à la date d'expiration de l'Offre de Rachat. Il est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris et que S&P Global Ratings Europe Limited attribue aux Nouvelles Obligations une note de BBB. La Société annonce également le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant ses Obligations senior d'un montant de 500.000.000 euros portant intérêt à taux fixe de 2.250% et venant à maturité le 5 juillet 2024, et admises à la négociation sur Euronext Paris (dont 500.000.000 euros sont en circulation - ISIN : FR0013266525).

L'Offre de Rachat est conditionnée notamment à un montant maximal d'acceptation de 150.000.000 d'euros, sous réserve du droit de la Société d'augmenter ou diminuer ce montant à sa seule et absolue discrétion. L'objectif de l'Offre de Rachat et l'émission envisagée des Nouvelles Obligations est, entre autres, d'optimiser la structure d'endettement de la Société. L'Offre de Rachat prendra fin à 16h00 heure de Paris le 11 décembre 2020 et son résultat sera annoncé le 14 décembre 2020 (sous réserve des modifications résultant de toute prolongation, retrait, résiliation, réouverture ou modification de l'Offre de Rachat).