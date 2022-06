Altarea : dans une gestion proactive de ses passifs

(Boursier.com) — Altarea lance une offre contractuelle de rachat de 3 souches obligataires senior. Elles visent :

- l'emprunt obligataire d'Altarea d'un montant nominal total de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,25% et venant à échéance le 5 juillet 2024 et dont le montant en circulation est de 385,5 ME (ISIN: FR0013266525) ; et

- l'emprunt obligataire d'Altareit d'un montant nominal total de 500 ME portant intérêt au taux de 2,875%, venant à échéance le 2 juillet 2025 et dont le montant en circulation est de 500 ME (ISIN: FR0013346814) ; et

- l'emprunt obligataire d'Altarea d'un montant nominal total de 500 ME portant intérêt au taux de 1,875% venant à échéance le 17 janvier 2028, et dont le montant en circulation est de 500 ME (ISIN: FR0013453974).

L'offre de rachat prévoit notamment un montant maximal d'acceptation de 350 ME, sous réserve du droit de la société d'augmenter ou diminuer ce montant à sa seule et absolue discrétion.

L'objectif de l'offre est de permettre à la société de fixer le niveau de ses liquidités de manière optimale grâce à une gestion proactive de ses passifs sur les marchés de capitaux afin d'optimiser le niveau de trésorerie disponible ainsi que le volume et le coût de son endettement financier. L'offre de rachat fournira des liquidités aux porteurs des obligations à un prix supérieur aux prix actuels du marché et une opportunité pour eux de rechercher des investissements alternatifs.

L'offre prendra fin à 16h, heure de Paris, le 24 juin. Son résultat sera annoncé le 27 juin.