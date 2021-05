Altarea : croissance portée par le Logement

(Boursier.com) — Altarea annonce un CA de de 655,1 ME (+15,7%) porté par le Logement pour son premier trimestre. Dans le Logement, le groupe fait état de réservations de 2.121 lots (+4%) pour 587 ME (-8%, compte tenu de l'évolution du mix Clients) et d'un CA de 537,8 ME (+39%), porté par la dynamique embarquée et le bon déroulement technique et commercial des projets. Dans le Commerce, l'activité des enseignes est perturbée dans l'attente du déconfinement du 19 mai, avec des revenus locatifs en retrait de 2,1% à périmètre constant à 47,5 ME. L'endettement net se situe à 2.316 ME (-310 ME sur 12 mois).

Le dividende proposé est de 9,50 euros/action (+5,6%) avec option de paiement partiel en titres. Les grands actionnaires, représentant ensemble près de 80% du capital, ont l'intention d'opter pour le paiement partiel du dividende en titres.