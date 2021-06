Altarea / Crédit Agricole Assurances : un partenariat de long terme portant sur 1 MdE d'investissements

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Altarea et Crédit Agricole Assurances ont conclu définitivement un nouveau partenariat de long terme portant sur 1 milliard d'euros d'investissements droits inclus dans des actifs détenus par Altarea.

Cet accord prévoit la création de deux joint-ventures (51% Altarea et 49% Crédit Agricole Assurances) sans recours à la dette, sur deux thématiques d'immobilier commercial porteuses à long terme : les retail parks d'une part et les commerces de flux en gare d'autres part.

La transaction s'effectue sur la base d'une valeur des actifs légèrement inférieure aux expertises de fin décembre 2020. Ces opérations seront régularisées d'ici la fin de l'année 2021.

Ces deux nouveaux partenariats concernent les thématiques Retail parks et Commerce de flux en gares. Au sortir de la crise sanitaire, ils reflètent l'intérêt renouvelé des consommateurs dans le Commerce physique et plus spécifiquement ce type d'actifs.

Alta Retail Parks porte sur 9 retail parks français détenus par Altarea

Il s'agit de : Les Portes de Brest Guipavas, Family Village Costières Sud à Nîmes, Family Village Les Hunaudières au Mans-Ruaudin, Les Portes d'Ambresis à Villeparisis, Castorama à Pierrelaye, Thiais Village à Thiais, Family Village à Limoges, Family Village et le Village de marques à Aubergenville.

Cette catégorie d'actifs a démontré sa résilience pendant la crise sanitaire grâce à son format à ciel ouvert aux coûts maîtrisés qui permet aux enseignes de proposer un mix prix/produit particulièrement efficace pour les consommateurs. La lutte contre l'étalement urbain limite la capacité de création de nouveaux actifs et rend les sites leaders en exploitation particulièrement attractifs pour les enseignes en recherche de cellules plus grandes à un prix compétitif , expliquent les deux partenaires.

Ces actifs représentent une surface cumulée de 212.000 m2, génèrent 30 ME de revenus locatifs bruts annuels, accueillent plus de 30 millions de visiteurs par an pour un chiffre d'affaires total des commerçants d'environ 548 ME TTC fin 2019.

Alta Infrastructures porte sur les commerces de la gare Paris-Montparnasse et un portefeuille de 5 gares italiennes détenues par Altarea.

Sous concession jusqu'en 2052, la gare Paris-Montparnasse a fait l'objet d'une restructuration par Altarea en coordination étroite avec SNCF Gares & Connexions ces dernières années. L'aménagement des 4 niveaux de la gare a été revu pour fluidifier les déplacements des 70 millions d'usagers annuels actuels (90 millions attendus à terme). Elle propose ainsi sur 18.500 m2, une offre riche et renouvelée de 130 commerces, restaurants et services, dont un centre médical, dans des espaces plus accueillants et ouverts sur la ville.

A l'international, le partenariat porte sur 5 gares italiennes sous concession jusqu'en juin 2041 (Milan-Porte Garibaldi, Rome-Ostiense, Turin-Porte Susa, Padoue, Naples-Afragola) qui feront l'objet d'un programme d'extension pour certaines d'entre elles.

Ce partenariat pourra intégrer ultérieurement la recherche d'autres opportunités d'investissement dans des gares en Europe.

Altarea continuera à contrôler ces actifs dont elle assurera l'asset management, et qui resteront consolidés dans ses comptes en intégration globale.