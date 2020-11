Altarea : Cogedim vend un immeuble dans la région lyonnaise

(Boursier.com) — Cogedim Grand Lyon a vendu en VEFA à EMH (Est Métropole Habitat), un immeuble de bureau de 6.000 m2 au sein d'une opération plus large dénommée 'Ilot G' sur Villeurbanne. La livraison de cet immeuble est prévue pour le quatrième trimestre 2022 avec un démarrage des travaux courant novembre qui débutera par la démolition du foyer anciennement propriété d'ADOMA, acquis par Est Métropole Habitat avant la cession à Cogedim. Cette VEFA intervient après qu'Est Métropole Habitat, initialement propriétaire du foncier, eut réalisé une mise en concurrence en novembre 2017 pour la cession de cet ilot, sous forme de dialogue compétitif, pour la conception et la construction de son futur siège sous maitrise d'ouvrage privée.

A l'issue de cette consultation, Cogedim, accompagné par les cabinets d'architecture OAB (Barcelone) et AFAA (Lyon), a été désigné lauréat. Contrairement à un processus classique de VEFA, ce mode de consultation a permis à Est Métropole Habitat d'être associé à toutes les phases de conception du projet. EMH (Est Métropole Habitat) vient donc d'acquérir auprès de Cogedim Grand Lyon l'un des deux immeubles de bureaux d'une superficie de 6.000 m2, composant l'Ilot G de la ZAC Villeurbanne La Soie, une opération développant de l'immobilier tertiaire et commercial, répartis sur 12.980 m2. L'immeuble de bureaux acquis par EMH vise les certifications HQE Bâtiment Durable 2019 niveau Excellent, Référentiel Bureau Durable Grand Lyon et le Label E3C1.