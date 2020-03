Altarea Cogedim : un résultat net en croissance de 9,7%

(Boursier.com) — Pour 2019, Altarea Cogedim affiche une chiffre d'affaires de 3.110 ME, soit +29,3%.

Le Résultat net récurrent ressort à 298,8 ME en hausse de +9,7%, soit 18,23 Euros par action.

Le FFO part du Groupe atteint 18,23 Euros par action, en croissance de +7%.

L'ANR EPRA3 de la société est de 178,7 Euros par action, soit +4,8%.

Altarea Cogedim est à la fois en avance sur la guidance 2019 communiquée le 1er août 2019 avec un FFO par action compris entre 17,50 Euros et 17,70 Euros, et en avance d'un an sur la guidance de FFO 2020.

La société fait état d'une baisse du LTV à 33,2%.

Le dividende proposé par Altarea Cogedim est de 13 Euros par action soit +2%.