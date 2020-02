Altarea Cogedim participe au forum des métiers de l'Immobilier et de la Ville 2020

Crédit photo © Altarea

(Boursier.com) — Le 26 février 2020, le Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris accueillera la 9e édition du Forum des métiers de l'immobilier et de la ville de 9h à 19h.

Co-organisé par Business Immo et la Fondation Palladio, et soutenu par Viparis, ce rendez-vous annuel rassemble l'ensemble de la filière de l'industrie immobilière et de la construction de la ville pour préparer l'avenir.

En tant que développeur et investisseur immobilier, membre fondateur et mécène de la Fondation Palladio, Altarea Cogedim sera une nouvelle fois présent à cet événement...