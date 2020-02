Altarea Cogedim parmi les lauréats du projet 'La Collective' de l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris

Altarea Cogedim parmi les lauréats du projet 'La Collective' de l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris









(Boursier.com) — La commission de sélection réunissant les élus de la Ville de Paris, Paris & Métropole Aménagement et le Pavillon de l'Arsenal, a retenu le 7 février le projet proposé par le groupement composé des opérateurs Altarea Cogedim, Histoire & Patrimoine, CDC Habitat, et de 51N4E, Tham & Videgard, Calq, Atelier Monchecourt et Grue.

Nommé "La Collective", ce projet compose la future porte d'entrée de l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul depuis l'avenue Denfert-Rochereau. S'étendant sur plus de 4.000m2, "La Collective" est un centre d'art contemporain solidaire. Animé par Thanks for Nothing, en collaboration avec Makesense, Emmaüs Solidarité et le Refugee Food Festival, cette nouvelle adresse de la culture à Paris va investir différents espaces répartis sur l'ensemble de la façade Denfert, de la "Pouponnière" de l'ancien hôpital au nouvel immeuble contemporain qui marquera l'entrée du quartier. En ouvrant largement "La Collective" sur la ville, l'art devient accessible à tous et sous différentes formes : résidence d'artistes, exposition, performances, concerts, festivals, apprentissage, découverte d'oeuvres.

Lancé début 2019 par Paris & Métropole Aménagement, cette consultation d'opérateurs visait l'émergence d'un lieu ancré dans le futur écoquartier et contribuant à son rayonnement métropolitain. Cette ambition devait notamment s'exprimer à travers la proposition d'un important programme culturel privé.

Au-delà des futurs espaces de "La Collective", l'opération intègre une centaine de logements, des commerces et des locaux d'activité, dont la conception a été guidée par l'ambition partagée d'un projet inclusif et durable, s'inscrivant pleinement dans la dynamique du futur écoquartier. Les logements intermédiaires, majoritaires dans le projet, se mêlent sans différenciation aux logements libres, afin de créer, demain, une véritable "unité de voisinage" entre locataires et propriétaires. S'inspirant de la démarche participative et collaborative initiée par Paris & Métropole Aménagement, certains espaces du projet seront mobilisés avant et pendant le chantier pour des rencontres et des ateliers de coconception impliquant les riverains et les futurs habitants.