Altarea Cogedim : l'ANR s'inscrit à 163,1 euros

Crédit photo © Altarea

(Boursier.com) — Altarea Cogedim publie un Chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2020 de 1.383,2 ME, en progression de 8,1%, tiré par la croissance du chiffre d'affaires Logement (+19,5%).

Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe s'élève à 118,2 ME (+7,2%), et atteint 7,05 euros/action (+2,6%).

Au 30 juin 2020, l'ANR s'inscrit en baisse à 2.724 ME, soit 163,1 euros/action (-2,7% versus 31 décembre 2019, hors dividende). Ce recul résulte principalement de la perte de valeur des commerces, tant en exploitation que sur certains développements dont les encours ont été dépréciés pour 18,5 ME.

Les autres variations découlent notamment de :

- La mise à la valeur de marché de la dette à taux fixe et des pertes sur instruments financiers,

- La consommation de déficits fiscaux (Impôts différés),

- L'amortissement de droits d'utilisation (IFRS 16).

Les liquidités disponibles au 30 juin 2020 représentent 3.268 ME, contre 2.659 ME au 31 décembre 2019.

La baisse de l'endettement financier net (-103 ME vs. 31 décembre 2019) résulte notamment de la campagne de régularisations notariées en Logement, menée avec succès durant le mois de juin, et de la vente des actifs Commerce italiens signée fin 2019 et régularisée en mars 2020. Au cours du semestre, Altarea a continué d'investir sur le commerce avec 148 ME décaissés notamment sur ses projets en développement (Cap3000 et Gare Paris-Montparnasse).

Renforcement des fonds propres à hauteur de 69 ME

L'Assemblée Générale Annuelle du 30 juin 2020 tenue à huis clos a approuvé le versement d'un dividende de 9 euros/action et a offert aux actionnaires l'option entre le paiement à 100% en numéraire ou le paiement à hauteur de 50% en titres et 50% en numéraire. Avec un taux de souscription de 82,28%, le succès de l'option pour le paiement partiel en titres a permis de renforcer les fonds propres du Groupe à hauteur de 61,4 ME.

Par ailleurs, le FCPE des salariés du Groupe a souscrit à une augmentation de capital réservée à hauteur de 7,6 ME, témoignant ainsi de l'engagement des salariés d'Altarea (69,09% des salariés ont souscrit).

Perspectives

"Plus que jamais, les Villes ont besoin de se repenser à l'aune des nouvelles façons de vivre (habiter, travailler, consommer) en intégrant l'évidence que la ville doit être bas carbone et inclusive. Les convictions d'Altarea sont intactes : le marché de la transformation urbaine constitue un immense gisement d'opportunités. Acteur de la ville disposant de tous les savoir-faire en matière de développement immobilier, Altarea est particulièrement bien positionné pour accompagner les Villes dans leur évolution et saura concevoir les solutions en réponse à ces nouveaux besoins" commente la direction.

Guidance

A court terme, et sous réserve de la stabilisation de la situation sanitaire, le Groupe attend pour le 2ème semestre 2020 un FFO du même ordre que celui du 1er semestre 2020, tenant compte des reports de livraison en matière d'immobilier d'entreprise, des conséquences des élections municipales tardives pour la promotion logement et de la montée en puissance de l'impôt. Pour 2021, Altarea attend une reprise de la progression du FFO.

A plus long terme, Altarea reste confiant dans son potentiel de croissance qui sera tirée par les besoins de la transformation urbaine...