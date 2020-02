Altarea-cogedim : inauguration de 'La Favorite' à Saint-Cyr-l'Ecole

(Boursier.com) — Lise Leblanc (Présidente Cogedim Ile-de-France) a inauguré, le 3 février, en présence de Sonia Brau (Maire de la ville de Saint-Cyr-l'Ecole), de Gwenaël Bourion (Directeur Régional Edelis IDF), et de Véronique Levildier (Directrice du Territoire Grand Paris Ouest de Grand Paris Aménagement), la résidence "La Favorite".

Cette nouvelle adresse est composée de 80 logements en accession à la propriété, et d'une moyenne surface en pied d'immeuble. Elle bénéficie d'un cadre de vie particulièrement agréable et d'une situation géographique privilégiée. Située au coeur du nouveau quartier Plaine de vie aménagé par Grand Paris Aménagement, la résidence "La Favorite" est très bien desservie. Elle est localisée à seulement 500 m de la future gare Tangentielle ouest et à 1,5km de la gare RER C Saint-Cyr-l'Ecole et à proximité immédiate des nouveaux commerces.

Imaginée par l'agence AU4G architectes, cette résidence, développée en copromotion avec Edelis, offre à ses résidents des appartements dédiés au bien-être, allant du studio au 5 pièces avec balcon ou terrasse, et jardin privatif pour les appartements en rez-de-chaussée.