Altarea Cogedim crée Altarea Entreprise Studio

(Boursier.com) — Le Groupe Altarea Cogedim a décidé de créer Altarea Entreprise Studio, une entité dédiée à la conception des immeubles tertiaires du Groupe.

La création d'Altarea Entreprise Studio vise à répondre de manière cohérente et efficiente aux évolutions des usages et des nouveaux modes de travail et ce afin de proposer aux utilisateurs des produits innovants et répondant à leurs attentes. Cette entité créée au sein d'Altarea Cogedim Entreprise, acteur majeur dans les projets tertiaires neufs et les restructurations complexes de haute qualité environnementale, a notamment pour stratégie de penser modularité et multi usages des opérations tertiaires. L'une des principales missions d'Altarea Entreprise Studio sera d'imaginer des immeubles capables d'évoluer dans le temps par leur architecture, leur conception technique mais également leurs services.

Pensée comme un véritable incubateur d'idées, cette entité opérera en amont des opérations tertiaires dans la définition des besoins et des usages en anticipant les évolutions des modes de travail et en dessinant le futur d'un bureau à usages multiples. Altarea Entreprise Studio intègrera notamment à sa réflexion les phénomènes de fragmentation des modes de travail et de coworking ou l'immeuble de bureau comme élément d'attractivité de la marque employeur.

Jean-Frédéric Heinry en est nommé Président.