Altarea : bonne performance opérationnelle

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois de l'année 2022, Altarea est parvenu à proposer une offre adaptée dans un marché où l'immobilier joue toujours son rôle de valeur refuge, notamment auprès d'une clientèle de particuliers cherchant à protéger leur épargne contre les effets de l'inflation. A fin septembre 2022, l'ensemble des indicateurs d'activités opérationnelles et commerciales s'affichent en progression. Le retournement de tendance, annoncé par de nombreux acteurs, n'est ainsi pas observable dans les indicateurs opérationnels d'Altarea qui a adapté son dispositif afin de faire face à un contexte potentiellement dégradé.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Altarea sur 9 mois s'établit à 2,043 MdsE (-0,8% vs 9 mois 2021).

La croissance des ventes de logements neufs (+6% en valeur) est tirée par les ventes aux particuliers. Altarea enregistre aussi une forte progression des loyers en commerce (+11,6%), dont +4,9% à périmètre constant.

Altarea présente des ratios de crédit particulièrement solides avec une dette nette de 1,722 MdE au 30 septembre (+76 ME vs 31/12/2021). L'endettement net est stable à 1,7 MdE. Les ratios sont solides et la liquidité est forte à 2,8 MdsE.

Compte tenu de la structure de sa dette, notamment obligataire, et de son portefeuille d'instruments financiers, Altarea anticipe de maintenir le coût moyen de sa dette à des niveaux proches du niveau actuel (1,75% au 30 septembre 2022) à un horizon de l'ordre de 5 ans.

Les liquidités disponibles à fin septembre 2022 représentent 2,8 MdsE, dont 1,2 MdE de trésorerie et 1,6 MdE de lignes de crédits non utilisées (dont 1,4 MdE de RCF18 non tirés).

L'endettement net d'Altareit s'établit à 322,3 ME au 30 septembre 2022 (267 ME fin juin 2022).

Perspectives et stratégie

Malgré la dégradation du contexte depuis juillet, Altarea annonce s'attendre à un FFO 2022 en croissance sous réserve d'une non-dégradation accrue du contexte macro-économique, géopolitique ou sanitaire.

La profondeur du marché de la transformation urbaine et ses perspectives de long terme sont plus fortes que jamais, renforcées notamment par les enjeux de la décarbonation. Altarea qui dispose déjà de la gamme la plus étendue du marché est en train de développer une nouvelle offre de produits qui ont pour caractéristiques communes :

- d'être peu capitalistiques et développés par croissance organique ou par acquisitions tactiques de savoir-faire et d'équipes spécialisés ;

- de nécessiter une enveloppe d'investissements annuels limités permettant d'attendre une génération de revenus et de profits significatifs à moyen terme.

Altarea détaillera sa feuille de route tenant compte du nouvel environnement, de sa stratégie de décarbonation et d'innovation produits à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2022.

"Altarea affiche ce trimestre une bonne performance, notamment au vu du contexte qui n'a cessé de se dégrader tout au long de l'année. Nos équipes ont su faire face à l'ensemble des vents contraires et Altarea est en mesure de maintenir une trajectoire de croissance de son FFO pour 2022 sous réserve d'une non-dégradation accrue d'ici la fin de l'année", commente Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea.