Altarea : augmentation de capital de 350 ME

(Boursier.com) — Altarea lance une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant voisin de 350 millions d'euros. La parité est de 3 actions nouvelles pour 22 existantes. Le prix de souscription est de 143,75 euros par action nouvelle, soit une décote de 19,8% sur la valeur théorique ex-droit sur la base du cours de clôture de l'action le 16 novembre. La valeur théorique du droit se situe à 4,83 euros. La période de négociation des DPS va du 19 au 30 novembre inclus. La période de souscription se situe entre le 23 novembre et le 2 décembre. Les engagements de souscription reçus couvrent 83,6% des actions nouvelles émises, soit environ 292,6 ME, dont 169,3 ME pour Alain Taravella et le concert élargi, 86,3 ME pour le groupe Crédit Agricole Assurances et 24,8 ME pour APG. Le résultat de l'augmentation de capital est attendu après bourse le 8 décembre, alors que le règlement-livraison interviendra le 10 décembre.

Altarea annonce également sa décision de proposer à l'AG annuelle un dividende de 9,75 euros par titre pour le compte de l'exercice en cours.